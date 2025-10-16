Les icônes de la chanson arabe Fairouz, Mayada, Naâma et Oulaya à l’honneur dans Tarabiyat Ennejma Ezzahra

Les icônes de la chanson arabe Fairouz, Mayada, Naâma et Oulaya sont à l’honneur dans Tarabiyat Ennejma Ezzahra 2025. L’événement annuel du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes Tarabiyat Ennejma Ezzahra revient pour une nouvelle édition à Sidi Bou Said, du 16 au 19 octobre 2025.

Cette année les icônes de la chanson arabe Fayrouz, et Mayada El Hennawy et les divas tunisiennes disparues Naâma et Oulaya sont à l’honneur dans le magnifique cadre d’Ennejma Ezzahra.

L’inauguration se fera jeudi 16 octobre avec une soirée en hommage à la diva libanaise Fayrouz, interprétée avec grâce par Manel Amara Mahfoudhi, entre poésie, spiritualité et nostalgie.

Vendredi 17 octobre, le public pourra découvrir le spectacle “Neeama”, une création musicale dédiée à l’œuvre de Naâma, grande dame de la chanson tunisienne. Noha Rhaiem en propose une relecture élégante, fidèle à l’esprit raffiné du style original.

La soirée du samedi 18 octobre sera consacrée à Alia Belaïd qui revisitera le répertoire de la chanteuse syrienne Mayada El Hennawy, icône du tarab contemporain. Une soirée intense entre virtuosité et émotion.

La soirée de clôture dimanche 19 octobre est dédiée aux chansons de Oulaya. Rihab Seghair rend hommage à Oulaya, figure emblématique de la chanson tunisienne. À travers ses titres les plus célèbres, elle fait revivre la magie de cette voix inoubliable dans une soirée chargée d’émotion et de mémoire.

Taraibyat est organisé dans le cadre de l’Octobre musical. Tous les concerts démarrent à 20h30. Les billets aux prix de 30dt sont disponibles pour la vente en ligne sur le site cmam.tn

