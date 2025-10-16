NVIDIA lance le DGX Spark : un mini superordinateur d’Intelligence Artificielle à portée de main

Le DGX Spark de NVIDIA est présenté comme le plus petit superordinateur d’intelligence artificielle au monde, conçu pour permettre aux développeurs d’accéder à une puissance de calcul auparavant réservée aux grands centres de données, mais désormais depuis un simple bureau.

Lancé officiellement en octobre 2025, ce mini-PC puissant rassemble dans un format compact une performance d’environ 1 pétaflop, suffisante pour exécuter et entraîner localement des modèles d’intelligence artificielle très complexes, allant jusqu’à 200 milliards de paramètres.

Le DGX Spark s’adresse notamment aux chercheurs, développeurs et créateurs souhaitant travailler sur des projets d’IA générative et de deep learning sans dépendre du cloud

Ce superordinateur de bureau embarque le superprocesseur NVIDIA GB10 Grace Blackwell qui combine un processeur ARM 20 cœurs et un GPU Blackwell performant, avec 128 Go de mémoire unifiée partagée entre CPU et GPU. Cette architecture unique permet de gérer des modèles volumineux sans lenteur liée à la transmission de données entre processeur et mémoire graphique.

Le DGX Spark intègre également une connectivité réseau avancée à 200 Gb/s, ce qui facilite la mise en réseau de plusieurs unités pour plus de puissance. Ainsi, deux DGX Spark peuvent fonctionner ensemble pour traiter des modèles encore plus grands. Son design compact le rend particulièrement adapté à un usage individuel ou dans des petits laboratoires.

Le lancement du DGX Spark a été ponctué par des premières livraisons emblématiques, notamment une remise en main propre par Jensen Huang, CEO de NVIDIA, à Elon Musk à Starbase, Texas.

Cette première livraison symbolise une nouvelle ère où la puissance de calcul pour l’IA devient accessible partout, en dehors des énormes centres de données. Outre SpaceX, des chercheurs, universités et entreprises spécialisés dans l’IA comme Anaconda, Google, Meta, Microsoft ou encore des studios créatifs ont reçu les premiers exemplaires.

Le produit est disponible à partir du 15 octobre 2025 sur le site officiel de NVIDIA ainsi que par des partenaires comme Dell, Asus, MSI et HP, au prix de 3 999 dollars (environ 3 450 euros).

Le DGX Spark ouvre ainsi la voie à une démocratisation de la superpuissance informatique pour l’intelligence artificielle. Il simplifie l’expérimentation, le développement et l’exploitation de modèles avancés, tout en restant adapté aux bureaux d’ingénieurs et aux petites structures.

Ce superordinateur de bureau offre une solution innovante pour les professionnels qui souhaitent garder leurs données et projets d’IA localement tout en bénéficiant d’une performance de pointe, sans investissement dans des infrastructures coûteuses et volumineuses.

Le lancement est une étape majeure pour NVIDIA dans le domaine des infrastructures AI, concrétisant leur vision d’apporter la puissance du calcul haute performance dans un format accessible à tous les développeurs et chercheurs du monde entier.

