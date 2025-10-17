Huawei et ses partenaires au service de l’énergie solaire en Tunisie

Huawei, leader mondial dans les technologies et les solutions intelligentes pour les énergies renouvelables, a participé à la 3e édition du Salon International de l’Électricité et des Énergies Renouvelables (Elek Ener 2025), aux côtés de son partenaire à valeur ajoutée, Green Power Technology, et de ses distributeurs principaux en Tunisie, Watany Group Energy et Soteme.

L’événement s’est tenu au Palais des Expositions du Kram du 15 au 19 octobre, s’imposant comme une référence dans le domaine de l’énergie et des solutions électriques.

Cette édition a rassemblé près de 200 exposants et a accueilli environ 20 000 professionnels et experts de Tunisie, du Maghreb, d’Afrique et du monde entier.

Huawei travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et distributeurs locaux pour promouvoir et commercialiser ses solutions photovoltaïques avancées. Ils se distinguent par leur expertise approfondie dans le développement du marché, une compétence technique spécialisée et reconnue dans le domaine de l’énergie solaire intelligente, ainsi qu’un portefeuille complet de services avec une technologie avancée.

Ces services incluent la formation, le support technique, l’assistance au démarrage, le diagnostic et la réparation de pannes, garantissant ainsi aux investisseurs et aux installateurs une exploitation optimale des solutions de pointe fournies par Huawei.

Cette participation s’inscrit dans la stratégie de Huawei visant à soutenir la transition énergétique intelligente en Tunisie et en Afrique du Nord. La société y a présenté ses dernières solutions solaires intégrées, ses systèmes de stockage intelligents et ses technologies de gestion des réseaux électriques, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des coûts opérationnels.

À travers son stand dédié aux solutions Huawei FusionSolar , leader mondial de l’énergie solaire intelligente et renouvelable, Huawei a offert aux visiteurs l’opportunité de découvrir ses technologies de pointe. Celles-ci incluent des onduleurs intelligents, des systèmes de stockage avancés et des

solutions de gestion à distance de l’énergie, permettant aux investisseurs et installateurs d’optimiser l’efficacité de production, de réduire les coûts et de gérer l’énergie plus efficacement. Huawei a également animé des ateliers de formation et des sessions de conseil individuelles « one-to-one» pour permettre aux participants de tirer le meilleur parti des solutions FusionSolar dans leurs divers projets énergétiques.

À cette occasion, Mme Farah Khalfaoui, Senior Channel Manager chez Huawei Tunisie, a déclaré : « Notre participation au Salon Elek Ener 2025 représente une nouvelle étape stratégique dans l’engagement de Huawei pour soutenir les projets d’énergie solaire en Tunisie. Nous travaillons main dans la main avec nos investisseurs, nos installateurs et nos partenaires pour fournir des solutions intelligentes et intégrées, garantissant une meilleure efficacité énergétique et une réduction des coûts opérationnels.

À travers cette initiative, nous aspirons non seulement à exposer nos technologies avancées, mais aussi à contribuer concrètement à la réalisation des objectifs nationaux en matière de durabilité énergétique et à renforcer la transition énergétique nationale en adéquation avec les meilleurs standards mondiaux du secteur. »

Cette participation reflète la valeur ajoutée du partenariat entre Huawei et Green Power Technology, qui se concentre sur la promotion de solutions énergétiques intelligentes, durables et performantes destinées au marché tunisien.

Huawei et Green Power Technology collaborent étroitement avec leurs partenaires Watany Group Energy et Soteme pour soutenir et dynamiser le secteur énergétique tunisien et commercialiser les solutions photovoltaïques avancées.

Ces partenaires agréés disposent d’une vaste expérience dans le développement du marché et offrent une expertise technique reconnue, complétée par une gamme complète de services à haute valeur ajoutée incluant formation, assistance, diagnostic et dépannage.

De sa part, Mme Haifa Baatout, Co-PDG de Watany Group Energy, a souligné : « Notre participation à Elek Ener 2025 a été une opportunité exceptionnelle de renforcer notre présence dans le secteur solaire en Tunisie et de présenter les solutions avancées que nous offrons en coopération avec Huawei et Green Power Technology.

À travers ce salon, nous avons visé à fournir un support complet aux investisseurs et installateurs locaux, incluant les technologies photovoltaïques les plus récentes, des services de formation et une assistance technique pour garantir une utilisation optimale des solutions solaires intelligentes.

Notre objectif était également de renforcer les partenariats stratégiques et de construire un réseau solide d’acteurs du marché, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique intelligente et à atteindre les objectifs nationaux de durabilité. »

De son côté, Monsieur Atef Ben Ammar, Directeur Général de Soteme, a souligné que la participation de son entreprise à Elek Ener 2025 constituait une opportunité idéale de mettre en lumière les solutions intelligentes d’énergie solaire développées en collaboration avec Huawei et Green Power Technology.

Il a précisé que l’objectif était double : proposer des solutions intégrées aux investisseurs et aux installateurs, comprenant notamment le stockage et la gestion à distance de l’énergie, tout en œuvrant à la qualification des partenaires locaux afin d’accompagner la transition énergétique en Tunisie.

Cette participation collective confirme l’engagement de Huawei et de ses partenaires à soutenir la durabilité énergétique et à promouvoir la transition énergétique intelligente en Tunisie, contribuant ainsi au développement du secteur solaire et au renforcement des partenariats avec les investisseurs et installateurs locaux.

Elek Ener s’est établi comme une plateforme annuelle de référence qui rassemble les entreprises les plus importantes, locales et internationales, dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Il offre aux professionnels et aux investisseurs l’opportunité d’échanger des expertises, de découvrir les dernières innovations et d’étendre leurs activités sur les marchés régionaux et internationaux.

Communiqué