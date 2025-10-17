Le Festival National du Théâtre Tunisien ‘Les Saisons de la Création’ se déroule dans son édition 2025 à Tozeur et Tunis

Le Festival National du Théâtre Tunisien ‘Les Saisons de la Création’ se tiendra dans sa troisième édition du 24 octobre au 8 novembre 2025 à Tozeur et Tunis. Cet événement réaffirme son engagement à soutenir la création théâtrale nationale et à s’ouvrir davantage aux régions et ouvrira son édition 2025 à Tozeur.

Ce festival de théâtre tunisien, organisé par le Théâtre National Tunisien (TNT) en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA), et placé sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles, vise à élargir le rayonnement de cet événement à l’ensemble du territoire tunisien lors des prochaines éditions.

Tozeur constitue ainsi la première étape de cette nouvelle orientation que la direction du festival souhaite désormais ancrer sur la voie de la décentralisation culturelle.

Organisée en collaboration du Centre des Arts dramatiques et scéniques de Tozeur, les activités de cette première édition des “Saisons de la création dans les régions : Rencontres théâtrales du Sud” se dérouleront du 24 au 30 octobre 2025.

Les riverains pourront assister à des représentations théâtrales et artistiques dans six délégations du gouvernorat de Tozeur, ainsi qu’un spectacle d’ouverture musical et chorégraphique réunissant différentes expressions artistiques.

Le départ vers le gouvernorat de Tozeur se fera à bord du “Train du Théâtre”, où les wagons transportant les artistes de théâtre se transformeront en un espace de création et de débat intellectuel constructif autour du développement et de la promotion de la scène théâtrale tunisienne.

Parmi les temps forts de cette édition figure un colloque organisé en partenariat avec l’Académie tunisienne des sciences, des Lettres et des Arts -Beit al-Hikma-, les 25 et 26 octobre 2025.

Ce colloque abordera les enjeux du théâtre tunisien et sa place dans le paysage culturel, avec la participation d’une vingtaine de chercheurs et penseurs tunisiens. A l’issue de cette rencontre, Beit al-Hikma publiera un numéro spécial rassemblant les actes et interventions présentées lors du colloque.

Cette troisième édition sera marquée par une autre nouveauté : la création d’un espace de dialogue intitulé « L’Agora des Saisons », ouvert aux échanges entre professionnels du théâtre autour des principales questions liées à la pratique théâtrale en Tunisie : législation, organisation, conditions professionnelles et créativité.

L’objectif est d’élaborer une feuille de route regroupant les propositions et recommandations issues de ces discussions, dans une perspective de développement et d’adaptation du secteur théâtral national aux mutations actuelles.

Au programme figure également une exposition d’arts plastiques, organisée en partenariat avec le Musée national d’art moderne et contemporain de Tunis (MACAM).

Les prix de la compétition du Festival du Théâtre Tunisien en partenariat avec FABA

Le Festival, en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) (qui soutient le palmarès à hauteur de 84 500 DT) décerne, sur décision d’un Jury, composé d’artistes et de professionnels de théâtre reconnus, les prix suivants :

1- PRIX INDIVIDUELS :

– Prix de la Mise en scène : 10 000 DT

– Prix du texte dramatique : 10 000 DT

– Prix de la scénographie : 10 000 DT

– Prix de la meilleure interprétation féminine : 10 000 DT

– Prix de la meilleure interprétation masculine : 10 000 DT

2- PRIX COLLECTIF :

– Le Grand Prix de la création théâtrale tunisienne : 30 000 DT

3- PRIX D’ENCOURAGEMENT :

– Prix de la meilleure photo pour le théâtre : 1 500 DT

– Prix de la meilleure vidéo pour le théâtre : 1 500 DT

– Prix du meilleur article de critique théâtrale : 1 500 DT

L’édition 2024, organisée du 7 au 14 novembre 2024 par le Théâtre National Tunisien en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed, a décerné le Grand Prix de la création théâtrale tunisienne, doté de 30 000 DT, à El Bakkhara Toxic Paradise, mis en scène par Sadok Trabelsi et produit par le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Le programme officiel du Festival National du Théâtre Tunisien ‘Les Saisons de la Création 2025 et les spectacles en compétition seront dévoilés à la salle Le 4ème Art à Tunis.

Les spectacles en compétition officielle seront présentés dans deux espaces : la salle Le 4ème Art de Tunis et l’auditorium du Palais du Théâtre-Halfaouine.

