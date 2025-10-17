L’église Saint Croix à la Médina de Tunis abrite l’exposition “Nouveaux langages dans les arts entre les deux rives”. L’Institut Culturel Italien de Tunis et la Fondation Orestiadi de Gibellina ont organisé le vernissage de l’exposition proposé par Enzo Fiammetta, directeur du Musée des Trames Méditerranéennes, le 16 octobre au centre Culturel Saint Croix.

L’exposition s’inscrit aussi dans le programme de la Semaine de la Langue Italienne dans le Monde et sera ouverte jusqu’au 16 novembre 2025. Elle présente une sélection d’artistes tunisiens et italiens qui explorent, à travers leurs œuvres, les nouveaux langages de l’art contemporain.

Tunis sera la première étape de cette exposition itinérante, qui rejoindra ensuite Gibellina en 2026 dans le cadre de Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026 (Gibellina, capitale de l’art contemporain 2026).

Parmi les œuvres exposées, un groupe se distingue particulièrement : il s’agit de pièces réalisées dans les années 1980 par la Coopérative des céramiques de Gibellina, d’après les dessins de grands artistes ayant participé à la reconstruction de la ville détruite par un tremblement de terre : Carla Accardi, Pietro Consagra et Arnaldo Pomodoro

Tous les artistes présentés ont été témoins du grand projet artistique qui a marqué la reconstruction de la ville de Gibellina. Certains d’entre eux, tels que Khaled Ben Slimane, Mohammed Messaoudi et Saida Dridi, célèbrent ici leur heureux retour à une collaboration avec les Orestiadi de Gibellina.

La Fondation Orestiadi, basée en Sicile, s’est depuis sa création engagée activement dans la valorisation des expressions artistiques des peuples du Méditerranée, en tissant un vaste réseau de relations.

La Tunisie, proche de la Sicile non seulement par la géographie, a toujours été au cœur de ces relations, d’autant plus qu’au début des années 1990, la Fondation Orestiadi, grâce à la volonté déterminée de son fondateur Ludovico Corrao, a établi un siège à Tunis, en pleine Médina.

Le Dar Bach Hamba, situé à quelques pas du Palais de Santa Croce a abrité pendant plus d’une décennie le siège tunisien de la Fondation Orestiadi. Ce lieu a été un point de rencontre pour artistes, intellectuels, enseignants et étudiants des deux rives.

Tekiano avec communiqué