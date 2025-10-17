Météo en Tunisie : températures entre 23 et 28 degrés

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies faibles sur les régions de l’extrême Nord, puis des nuages passagers sur la plupart des régions, vendredi 17 octobre 2025. Ces nuages seront intensifiés à la fin de la journée.

Les régions du Nord-Ouest et du Centre sont concernées avec l’apparition des cellules orageuses localement, suscitant des pluies éparses, pour toucher par la suite le reste des régions du Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et de secteur Est au centre et au Sud relativement fort à localement fort sur le Sud avec des tourbillons de sables et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera globalement houleuse et devient agitée à localement très agitée dans le golfe de Gabès. Les températures maximales seront comprises globalement entre 23 et 28 degrés et seront aux alentours de 20 degrés sur les hauteurs de l’Ouest, atteignant 34 degrés sur l’extrême Sud.