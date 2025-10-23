Arab Reading Challenge : les jumelles Bissane et Bilsane Kouka remportent le trophée de la 9e édition

Deux élèves tunisiennes, les jumelles Bissane et Bilsane Kouka, représentantes de la Tunisie au concours “Arab Reading Challenge” ou le Défi de lecture arabe ont remporté le trophée de la 9ème édition de ce concours international dédié à la lecture organisé par les Emirats arabes Unis.

Les tunisiennes ont reçu ce trophée des mains de son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï.

Cette prestigieuse compétition vise à promouvoir l’amour de la lecture et la maîtrise de la langue arabe parmi les jeunes du monde arabe et au-delà. Elle est considérée comme l’un des plus grands concours de lecture du monde arabe.

Bissan et Bilsan Kouka ont suscité l’admiration du public arabe et international. Elles sont en 6ème année de l’enseignement de base et poursuivent leurs études à l’école 8 février 1958 à Sakiet Sidi Youssef, au gouvernorat du Kef.

Les deux jeunes filles se sont distinguées par leur éloquence remarquable et leur complicité. Passionnées de lecture dès leur plus jeune âge, elles ont candidaté à l’Arab Reading Challenge en duo, une première dans l’histoire de cette compétition.

Lors des phases finales du défi de lecture arabe, elles ont admirablement répondu à la question “Qu’est ce que représente la notion de la volonté pour toi?'” en citant des vers de l’icône de la poésie nationale Abou El Kacem Chebbi , vidéo :

L’édition 2025 de l’Arab Reading Challenge ou Défi de la lecture arabe, placée sous l’égide de la Fondation ‘Initiatives Mohammed bin Rashid Al Maktoum Globales’, a enregistré une participation record de plus de 32 millions d’élèves, issus de 50 pays et représentant 132 112 écoles, sous la supervision de 161 004 encadrants et encadrantes.

La cérémonie de clôture s’est tenue jeudi 23 octobre 2025, au Dubai World Trade Center et a été marquée par la remise des prix aux lauréats des premières places dans les catégories “Personnes déterminées” (handicapées), “École d’excellence”, “Superviseur d’exception”, ainsi que le champion de la catégorie des communautés arabes à l’étranger.

Lancé en 2015 par Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le Défi de la lecture arabe est le plus grand projet mondial dédié à la promotion de la lecture. Il vise à renforcer l’amour de la lecture et de la langue arabe chez les jeunes, à développer leurs compétences linguistiques, et à impliquer écoles et familles dans la diffusion d’une culture du savoir au sein des nouvelles générations.

S.B.