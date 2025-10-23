Huile d’olive Oueslati de Kairouan : une route thématique dédiée “Oueslati Zit’Tour” sera lancée

L’huile d’olive Oueslati qui se distingue par son profil sensoriel raffiné et ses qualités nutritionnelles remarquables est l’un des produits emblématiques de Kairouan. L’olivier de la variété « Oueslati », cultivé aux alentours du Djebel Oueslat, notamment dans les délégations de Oueslatia, El Ala, Haffouz et Ain Jloula, est réputé pour son huile aux caractéristiques gustatives uniques et sa culture ancrée dans la tradition.

Les initiatives pour valoriser davantage ce produit phare se succèdent. L’offre touristique liée à cette variété intègre une exploration de la gastronomie locale, des expériences immersives et des découvertes du patrimoine.

Un travail collaboratif public-privé a démarré depuis le mois de juin 2025 entre l’association « Festival local Ain Jloula» et les institutions régionales partenaires pour créer une route thématique autour de ce produit phare de la région.

« Oueslati Zit’Tour» est une initiative touristique qui a pour but de valoriser ce produit emblématique, symbole de l’identité locale, afin d’attirer davantage de visiteurs et de dynamiser l’activité touristique tout au long de l’année.

C’est un itinéraire touristique qui relie plusieurs sites allant de la production jusqu’à la valorisation de l’huile d’olive Oueslati, offrant ainsi aux visiteurs une occasion unique pour découvrir et apprécier ce produit phare.», précise Mme Samia NASRI, présidente de l’association «Festival local Ain Jloula» qui est la structure porteuse du projet responsable de la gestion de cette route.

10 acteurs se sont regroupés pour faire partie de cette nouvelle route, qui sera lancée sous peu : 3 restaurants, 2 maisons d’hôtes, un gîte rural, une pâtisserie traditionnelle, une entreprise de produits cosmétiques et 2 huileries qui assurent également le conditionnement de l’huile d’olive Oueslati.

Tous vont offrir aux visiteurs des expériences immersives inoubliables autour de l’huile d’olive Oueslati à savoir les visites pédestres pour découvrir cet arbre légendaire à travers chaque étape du parcours qui inclut , des haltes musicales sous les majestueux oliviers, une participation aux cueillettes et aux ateliers de trituration traditionnels ainsi que la dégustation de la gastronomie locale et bien d’autres expériences et découvertes.

La future route de l’huile d’olive Oueslati a été initiée suite à un partenariat public-privé entre le Commissariat Régional au Tourisme de Kairouan, le Commissariat Régional au Développement Agricole et l’APIA de Kairouan ainsi que l’association « Festival local Ain Jloula».

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de valorisation et de promotion des produits du terroir dans le gouvernorat pilote de Kairouan lancée en 2022 par le ministère de l’agriculture avec l’appui du Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et du Terroir (PAMPAT 2).

Ce projet est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO).

Les réunions de coordination avec les membres de la route se poursuivent afin de finaliser les préparatifs du lancement officiel de “Oueslati Zit’Tour”, prévu pour la fin de l’année 2025, marquant une nouvelle étape dans la valorisation du patrimoine oléicole et touristique de Kairouan.

