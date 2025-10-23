Le film 13 Round de Mohamed Ali Nahdi sélectionné au Festival Black Nights de Tallinn 2025

Le film 13 Round (13e Round) du réalisateur Mohamed Ali Nahdi poursuit son ascension internationale en intégrant la sélection compétitive “Critics’ Picks” de la 29e édition du Festival Black Nights de Tallinn (PÖFF), en Estonie.

Ce prestigieux événement, l’un des plus importants festivals de cinéma d’Europe du Nord, se tiendra du 7 au 23 novembre 2025 dans la capitale estonienne.

Après le succès de son premier long métrage « Moez : le bout du tunnel » (2022), un drame social et politique acclamé, Nahdi signe ici une œuvre de fiction centrée sur la résilience, la lutte humaine et les liens familiaux.

« 13 Round » raconte l’histoire de Kamel, un ancien champion de boxe, qui mène une vie paisible avec sa femme Samia et leur fils Sabri. Le destin bascule lorsqu’un accident révèle que Sabri souffre d’une tumeur osseuse, plongeant la famille dans une épreuve bouleversante.

Cette coproduction internationale (Tunisie, Chypre, Qatar, Arabie saoudite), soutenue par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), confirme la vitalité du cinéma tunisien sur la scène mondiale. Le film est interprété par Helmi Dridi et Afef Ben Mahmoud, sur un scénario signé Sophia Haoues.

Dans la section “Critics’ Picks”, dix films sont en compétition, représentant une diversité géographique remarquable, de la Tunisie au Canada, de l’Iran au Mexique. Le jury, composé du réalisateur bhoutanais Dechen Roder, du journaliste allemand Thomas Schultze et du producteur français Jean-Baptiste Babin, décernera les prix aux meilleures œuvres.

Le directeur du programme, Nikolaj Nikitin, décrit cette sélection comme un hommage au cinéma audacieux et à la narration intrépide, mettant en lumière les nouvelles voix du cinéma international.

Né à Tunis en 1972, Mohamed Ali Nahdi est le fils du comédien Lamine Nahdi et de la chanteuse Souad Mahassen. Formé au Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) à Paris, il s’est distingué par plusieurs courts métrages et rôles au cinéma tunisien et étranger.

