 LG MAGNIT Active Micro LED dévoilé par LG Electronics

LG MAGNIT Active Micro LED, la toute dernière innovation en matière d’écran home cinéma, a été dévoilé par LG Electronics (LG). Doté de la technologie Active Matrix, ce modèle de nouvelle génération offre un contrôle ultra-précis de chaque pixel pour une qualité d’image d’exception.

Disponible à partir du 21 octobre en Corée, avant un déploiement sur les principaux marchés mondiaux, dont l’Amérique du Nord, le LG MAGNIT Active Micro LED s’impose comme le nouveau fleuron de la gamme MAGNIT.

Son écran géant de 136 pouces (environ 3 mètres de large sur 1,7 mètre de haut), sa résolution 4K (3 840 x 2 160) et son contraste exceptionnel de 1 000 000:1 garantissent une immersion visuelle totale et un réalisme saisissant.

Grâce à la technologie Active Matrix, chaque pixel de l’écran Micro LED auto-émissif émet sa propre lumière. Contrairement aux systèmes Passive Matrix traditionnels, qui gèrent les pixels par lignes et colonnes, cette approche assure un contrôle individuel de chaque pixel, offrant ainsi un rendu d’image d’une finesse et d’une précision inégalées.

Le traitement de surface exclusif de LG intensifie la profondeur des noirs et réduit les reflets pour une fidélité des couleurs remarquable. Son design modulaire parfaitement ajusté minimise les interstices entre les panneaux pour un rendu visuel homogène, tandis que son écran sans scintillement garantit un confort visuel optimal, même lors de longues séances.

Côté audio, les haut-parleurs intégrés 4.2 canaux délivrent une puissance totale de 100 watts, offrant une expérience sonore enveloppante. La compatibilité eARC (Enhanced Audio Return Channel) permet par ailleurs une restitution audio sans perte, pour un son riche et cinématographique à domicile.

Le processeur intelligent α9 AI de 6ᵉ génération optimise chaque image selon l’intention du créateur : réduction du bruit, amélioration de la netteté, reconnaissance des visages, objets et arrière-plans pour des images plus naturelles et détaillées. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le LG MAGNIT Active Micro LED garantit une fluidité parfaite, idéale pour les jeux vidéo ou les contenus sportifs les plus dynamiques.

Basé sur la plateforme Smart TV webOS de LG, l’écran donne accès à LG Channels, le service de streaming gratuit financé par la publicité, ainsi qu’à de nombreuses plateformes OTT et de jeux. En s’abonnant à LG Gallery+, les utilisateurs peuvent transformer leur salon en galerie d’art personnalisée, affichant peintures célèbres, visuels artistiques ou illustrations de jeux. L’écran prend également en charge AirPlay 2 et Miracast, facilitant le partage d’écran depuis les appareils iOS et Android.

Compatible avec la technologie Dolby Vision, le LG MAGNIT Active Micro LED offre des visuels d’une intensité spectaculaire : couleurs éclatantes, contrastes profonds et détails riches. Le produit a reçu la certification Color Consistency Wide Viewing de TÜV Rheinland, confirmant la constance des couleurs et la qualité d’affichage, même sous de larges angles de vision.

Pensé pour le confort et la sécurité des utilisateurs, le modèle répond aux normes de compatibilité électromagnétique de la Federal Communications Commission (FCC) pour un usage résidentiel et a obtenu la certification de classe 2 au test d’inflammabilité de la British Standards Institution (BSI), attestant de sa fiabilité en environnement domestique.

Enfin, LG prévoit d’étendre cette innovation vers une solution de mur d’images entièrement modulable, renforçant ainsi sa position sur le marché B2B et consolidant son leadership technologique dans l’affichage premium.

