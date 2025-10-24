Festival International du Cinéma de la Femme de Gaza : huit films tunisiens participent à la 1ère édition

Le Festival International du Cinéma de la Femme de Gaza, se déroule dans sa 1ère édition du 26 au 31 octobre 2025 dans la ville de Gaza. Huit films tunisiens figurent dans la sélection du festival. Le film tunisien La Voix de Hind Rajab, réalisé par Kaouther Ben Hania, ouvrira cette 1ère édition.

Gaza International Women’s Cinema Festival ou Festival International du Cinéma de la Femme de Gaza est organisé en partenariat avec le Ministère de la Culture palestinien et plusieurs institutions arabes et internationales.

Cet événement mettra à l’honneur 79 films issus de 28 pays, explorant les voix et les réalités des femmes à travers des perspectives à la fois humaines, sociales et culturelles.

Il a été fondé par Ezzaldeen Shalh, cinéaste et docteur en cinéma, ancien président du Festival du film de Jérusalem et de l’Union internationale du cinéma arabe. L’artiste, qui a perdu sa maison et une partie de sa famille, vit désormais sous une tente…

La présidente d’honneur du festival est Monica Maurer, cinéaste et chercheuse qui œuvre depuis des décennies à la préservation de la mémoire visuelle palestinienne.

Les films tunisiens qui figurent dans les quatre sections compétitives, dont deux longs métrages : la fiction Pour Ilef, premier long métrage de Saber Baccouch, adaptation éponyme du roman du réalisateur et écrivain, et le documentaire Nadine d’Abdallah Yahia.

Dans la section des courts métrages figurent les fictions Mima de Dorra Sfar et Les Clés de l’absence d’Amine Mejri, ainsi que trois documentaires : Des femmes sur scène de Zeinab Bent Salah, Épouvantails de la zone rouge de Jaleleddine Faouzi et Ma mère de Najoua Kaslim (coproduction Tunisie–Suède).

Les œuvres sélectionnées lors de ce festival constituent autant de fenêtres ouvertes sur le monde pour une population résiliente. Les projections se tiendront dans un espace à ciel ouvert transformé en salle de cinéma, accessible à des spectateurs de tous âges.

Ils sont issus d’Italie, France, Irak, Égypte, Maroc, Syrie, Liban, Algérie, Tunisie, Koweït, Suède, Sultanat d’Oman, Qatar, Jordanie, Canada, Soudan, Kenya, Yémen, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Allemagne, Belgique, Australie, Finlande, Danemark, Argentine, Iran et Palestine.

Tekiano avec TAP