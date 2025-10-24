La Tunisie rayonne dans le top 25 des meilleures destinations 2026 selon Lonely Planet (classement)

La Tunisie figure désormais parmi les 25 meilleures destinations au monde à visiter en 2026, selon le prestigieux guide de voyage “Lonely Planet“, considéré comme une référence incontournable dans le domaine du tourisme international.

Il est indiqué que parmi les avantages de la destination Tunisie c’est qu’il ne faut que huit heures pour traverser le pays du nord au sud, ainsi il est possible de tremper ses pieds dans la mer le matin et marcher dans le Sahara le soir.

Entre-temps, les touristes peuvent se laisser séduire par la fabuleuse cuisine judéo-nord-africaine du pays, ses impressionnantes ruines romaines, ses musées regorgeant de trésors antiques et ses médinas pleines d’atmosphère.

Le guide Lonely Planet met en avant la diversité des paysages tunisiens, allant des plages méditerranéennes aux vastes oasis du sud, en passant par les médinas millénaires et des sites archéologiques de Carthage, Kairouan ou Dougga, sites emblématiques en Afrique.

La Tunisie est décrite comme un pays où se mêlent culture, nature et authenticité, offrant aux touristes une palette d’expériences uniques.

Les étendues sahariennes, avec leurs dunes majestueuses et leur atmosphère mystérieuse, symbolisent une Tunisie à la fois accueillante et pleine de charme. Ces espaces naturels permettent aux visiteurs de vivre des immersions authentiques entre désert et traditions séculaires, participant à la magie de ce territoire riche en contrastes.

Pour expliquer le choix de la Tunisie comme l’un des meilleurs destinations au monde, On peut lire sur le site de Lonely Plant : Ce sont des temps intéressants en Tunisie, un pays qui semble suspendu entre un ancien monde fait de ruines romaines romantiques et de stations balnéaires vintage, et un nouveau monde de possibilités né du Printemps arabe de 2011.

L’atmosphère détendue du pays fait parfois oublier l’importance de ces événements, qui ont exprimé un profond désir de construire un avenir différent. Depuis, la Tunisie s’efforce de concrétiser cette vision, en cultivant une communauté grandissante d’artistes, d’entrepreneurs et d’intellectuels. Ces acteurs redéfinissent la Tunisie à leur image et révèlent la richesse de son histoire multiethnique.

La Tunisie se démarque par des chiffres touristiques en pleine croissance

La Tunisie affiche une belle progression sur le plan touristique. Jusqu’au 20 octobre 2025, le pays a reçu plus de 9 millions de touristes, enregistrant une augmentation de près de 9,2% par rapport à la même période en 2024. Avec un record historique de 10,3 millions de visiteurs en 2024, la Tunisie vise à atteindre 11 millions de touristes en 2025.

Le marché européen est particulièrement dynamique, avec une croissance des flux touristiques de 10,7%, portée notamment par les visiteurs français, polonais et britanniques. Les recettes touristiques ont atteint 6264 millions de dinars à fin septembre 2025, soit une augmentation d’environ 8,2% par rapport à 2024.

Par ailleurs, le Sahara tunisien est particulièrement prisé par les touristes. La région de Tozeur est classée 4ème destination la plus populaire auprès des voyageurs en 2025 selon le site de voyage spécialisé Skyscanner.

Classement officiel des 25 meilleures destinations mondiales à visiter en 2026 selon le guide Lonely Planet, issu de la liste Best in Travel 2026 :

1 – Pérou

2 – Botswana

3 – La Réunion

4 – Japon

5 -Tunisie

6 -Île de Jeju (Corée du Sud)

7- Cadix (Espagne)

8- Sri Lanka

9- Monténégro

10 – Sri Lanka

11- Norvège

12- Équateur

13- Canada

14- Jordanie

15- Nouvelle-Zélande

16- Mexique

17- Vietnam

18- Islande

19- Argentin

20- Australie

21- Afrique du Sud

22- Portugal

23- Malaisie

24- Grèce

25- Italie

La Tunisie se classe ainsi à la 5e place, se distinguant fortement comme une destination exceptionnelle en Afrique du Nord et dans la Méditerranée.

Lonely Planet a été fondée en 1972 par un couple anglo-irlandais, Tony et Maureen Wheeler, elle est rapidement devenue l’un des éditeurs les plus célèbres et respectés au monde dans ce domaine. Les premiers guides ont été créés suite à leur voyage en Asie avec un petit budget, partageant leurs conseils pour voyager à moindre coût.

Lonely Planet est longtemps resté un éditeur indépendant jusqu’à son rachat en 2007 par la britannique BBC. Le guide a été revendu en mars 2013 à l’entreprise américaine NC2 Media, spécialiste de l’édition numérique.

Tekiano