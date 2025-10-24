Médenine abrite la 28ème édition de son Festival National du théâtre expérimental, session hommage à Anouar Chaafi

Médenine abrite la 28ème édition de son Festival National du théâtre expérimental du 28 octobre au 01 novembre 2025. Cette nouvelle édition est une “session en hommage à Anouar Chaafi” dont il est le fondateur.

Le festival est organisé par le Centre des Arts dramatiques et du scéniques de Médenine avec le soutien du ministère des Affaires culturelles.

Artiste et metteur en scène et critique, Anouar Chaafi (1965-2025) est décédé le 30 avril 2025 à 60 ans, après un long combat contre la maladie.

Premier directeur fondateur du Centre des arts scéniques et dramatiques de Médenine, en 2011, le dramaturge a signé plus de vingt pièces ce qui lui a valu des distinctions à l’échelle nationale et arabe en reconnaissance de son œuvre, son riche parcours scientifique et artistique, et de ses éminentes contributions au secteur du quatrième art.

Metteur en scène, critique et professeur universitaire, Anouar Chaafi a à son actif de nombreuses pièces de théâtre à succès, dont la dernière en date est “Le Cauchemar d’Einstein”, inspirée d’un texte du dramaturge Kamel Ayadi. Il a également contribué à la formation de générations d’artistes et d’étudiants.

Il a publié un ouvrage en langue arabe sur les lectures scéniques, en plus de nombreux articles scientifiques sur le théâtre en général, et sur le mouvement théâtral en Tunisie et dans le monde arabe en particulier.

Le festival comprend cinq spectacles théâtrales en compétition, en plus d’un workshop intitulé “Techniques de l’image numérique” et une soirée poétique.

Programme du festival du théâtre d’expérimentation à Médenine 2025:

Anouar Chaafi a fondé le Festival National du théâtre expérimental, en 1992, devenu un rendez-vous permanent inscrit sur la scène artistique tunisienne.

