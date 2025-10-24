Météo en Tunisie : pluies éparses attendues sur le Nord-Ouest

La Météo en Tunisie affiche des pluies éparses sur l’extrême Nord-Ouest, vendredi 24 octobre 2025, puis des nuages passagers sur la plupart des régions, devenant parfois denses sur le Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Ouest au Nord et au Centre et de secteur Sud au Sud, Il sera relativement fort près des côtes Nord et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera agitée au Nord et peu agitée à onduleuse dans le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 23 et 29 degrés sur le Nord, les régions côtières et les hauteurs et entre 30 et 33 degrés sur le reste des régions.