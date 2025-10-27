Fenix Rally 2025, 5ème édition du 31 octobre au 6 novembre : les principales étapes

La Fédération tunisienne de l’automobile (FTA) est le partenaire de la cinquième édition du Fenix Rally 2025 ou le Rallye Fenix International en Tunisie qui se déroule du 31 octobre au 6 novembre 2025. Ce Rallye saharien compte la participation de 37 voitures de type SSV, 28 véhicules tout-terrain, 6 camions et 13 motos.

Le FENIX Rally 2025 marque les 5 ans de l’événement avec une nouvelle formule plus compacte : 7 jours d’action intense pour vivre l’expérience complète du désert en un temps réduit, lit-on sur le site de l’événement.

Le parcours, entièrement repensé, explore des terrains inédits, montagnes, vallées, oueds, sable et dunes, offrant un équilibre parfait entre plaisir et défi.

Le départ du Fenix Rally sera donné le 31 octobre 2025, depuis Monastir en direction de Tozeur. Les concurrents y entameront, à partir du 1er novembre, 6 étapes, dont 5 se dérouleront dans le désert tunisien, pour une distance totale de 1894 km.

Les principales étapes du Fenix Rally 2025 :

– samedi 1er novembre – étape 1 : Tozeur > Nefta > Douz (292 km)

– dimanche 2 novembre – étape 2 : Douz > Douz (362 km)

– lundi 3 novembre – étape 3 : Douz > Ksar Ghilane > Douz (520 km)

– mardi 4 novembre – étape 4 : Douz > Sabria > Douz (316 km)

– mercredi 5 novembre – étape 5 : Douz > Kébili > Kairouan > Monastir (404 km)

– jeudi 6 novembre – étape 6 : Monastir > Makthar > Zaghouan > Nefidha > Monastir, suivie de la cérémonie de clôture.

La Fédération Tunisienne de l’Automobile (FTA) a pour objectif de promouvoir le sport automobile conformément aux orientations de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Elle est le partenaire du Rally international Saharien, Rally Fenix, avec la

Fédération Tunisienne de la Moto et l’ONTT.

Tekiano