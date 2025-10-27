Khalil Jendoubi sacré Champion du Monde de Taekwondo et se qualifie aux Jeux Olympiques LA 2028

Le taekwondoïste tunisien Mohamed Khalil Jendoubi a remporté la médaille d’or dans la catégorie des – 63 kg lors des Championnats du Monde en Chine samedi 25 octobre 2025.

Le champion tunisien a battu en finale l’Iranien Ali Haj Mousaei. Il s’était qualifié pour la finale sans passer par les demies suite à la victoire du Jordanien Mahmoud Al-Taraira sur le joueur chinois en quart de finale, par décision médicale, après avoir reçu un coup illégal.

La Fédération Mondiale de Taekwondo (WT) souligne que La Tunisie a connu une génération exceptionnelle d’athlètes en taekwondo, avec trois médaillés au cours des trois derniers Jeux olympiques : Oussama Oueslati, Mohamed Khalil Jendoubi et Firas Gattoussi.

Ce dernier avait remporté la médaille d’or aux JO Paris 2025. Pourtant, avant les Championnats du monde de taekwondo de Wuxi 2025, le pays n’avait encore jamais eu de champion du monde senior dans cette discipline.

Mohamed Khalil Jendoubi comptait déjà à son palmarès deux médailles olympiques dans la catégorie des moins de 58 kg : une médaille d’argent aux Jeux de Tokyo 2020 (reportés à 2021) et une médaille de bronze aux Jeux de Paris 2024.

Grâce à cette victoire aux championnats du monde, le champion Khalil Jendoubi garantit sa qualification aux Jeux Olympiques LA 2028.

