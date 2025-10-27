Le célèbre film Rih Essed ou L’Homme des Cendres de Nouri Bouzid restauré en Italie, bientôt au cinéma

Le célèbre film Rih Essed ou L’Homme des Cendres (1986) de Nouri Bouzid qui a été restauré en Italie, sera bientôt projeté dans les salles de cinéma en Tunisie.

La restauration de ce chef d’œuvre du réalisateur tunisien Nouri Bouzid a été réalisée sous l’initiative de Ciné-sud Patrimoine, en collaboration avec la Cineteca di Bologna, la Cinematek de Bruxelles, Cinétéléfilms et le ministère des Affaires culturelles.

Elle a été effectuée dans le prestigieux laboratoire L’Immagine Ritrovata de Bologne, 40 ans après la sortie initiale du film. Après sa première moniale à Bologne, l’avant première nationale de cette version restaurée est prévue pour vendredi 31 octobre à 20h au cinéma Le Rio à Tunis.

Le processus de restauration du film et des échanges sur les enjeux et perspectives actuels de la préservation du patrimoine cinématographique tunisien seront explicités dans le cadre d’un évènement, organisé par HAKKA Distribution.

Il se déroule présence de Céline Pozzi, cheffe de projet au laboratoire l’Immagine Ritrovata qui era en conversation avec le cinéaste Mohamed Challouf, co-fondateur et vice-président de l’association Ciné Sud Patrimoine.

Le film l’Homme de cendres (Rih Essed) est un long métrage de fiction de 1 h 49 min, qui a été écrit et réalisé par Nouri Bouzid et est sorti en 1986. Le film, une production tunisienne réalisées par Cinétéléfilms, a été coproduit par la Société Anonyme Tunisienne de Production et d’Expansion (SATPEC).

Les événements du film se déroulent à Sfax. Dans la famille de Hachemi, jeune sculpteur sur bois, on s’inquiète fort du comportement du jeune homme à l’approche de son mariage. Ce que la famille ne sait pas, c’est que Hachemi et son copain Farfat ont été violés, dans leur enfance, par leur maître d’apprentissage.

La version restaurée de L’Homme de cendres a été présentée en première mondiale le 22 juin 2025 à Bologne, lors du 39e Festival Il Cinema Ritrovato, dans la section Cinemalibero.

