TalentVerse, la plateforme d’AfricXRJob qui relie formation, emploi et entrepreneuriat en Tunisie

Le projet AfricXRJob dévoile TalentVerse, une plateforme innovante qui redéfinit qui constitue un entre formation numérique, employabilité et entrepreneuriat en Tunisie. Mis en œuvre en partenariat avec des institutions académiques et économiques du Nord, du Centre et du Sud du pays, ce programme soutient la jeunesse tunisienne dans l’acquisition des compétences du futur et l’accès à des opportunités locales et internationales.

Le projet AfricXRJob s’étend de septembre 2024 à février 2026, et concerne trois régions principales, le Centre (Borj Cédria), le Nord (Monastir) et le Sud (Gabès), afin de garantir l’égalité des chances et la répartition équilibrée des activités dans les différentes régions.

TalentVerse réunit dans un même espace virtuel,accessible 24h/24 et 7j/7, la formation, le recrutement et le développement entrepreneurial. Porté par NETINFO, DigiArtLivingLab et Createc, en collaboration avec la CGDR et plusieurs universités (Monastir, Gabès, Borj Cedria. Il s’inscrit dans une dynamique nationale d’innovation et d’inclusion numérique.

TalentVerse, une plateforme immersive et intelligente

Au cœur de TalentVerse, un écosystème immersif permet aux étudiants, diplômés et entreprises d’interagir dans un univers 3D conçu avec Unreal Engine 5. Les utilisateurs y créent leurs avatars, accèdent à des formations certifiées en IA, 3D, VR/AR, BIM et développement de jeux vidéo, et participent à des salons virtuels de l’emploi.

Des agents IA y assurent la correspondance intelligente entre profils et besoins, avec des tableaux de bord analytiques permettant de suivre les performances, les interactions et les recrutements. Cette approche réduit considérablement le coût et le délai de recrutement, tout en garantissant une meilleure adéquation entre compétences et offres.

Une réponse concrète aux défis de l’employabilité

Selon Samia Chelbi, cheffe du projet AfricXRJob, « TalentVerse vise à connecter la jeunesse tunisienne et les jeunes étudiants en général à un réseau intégré de formation, d’employeurs et d’investisseurs, pour créer des opportunités durables et stimuler l’innovation dans l’économie numérique. »

Le programme répond à la pénurie de talents spécialisés dans les domaines de la 3D, de la programmation et de l’intelligence artificielle, tout en surmontant les obstacles géographiques et économiques qui freinent l’accès aux opportunités.

Grâce à son modèle interactif et inclusif, TalentVerse favorise :

– l’élargissement de l’accès à l’emploi pour les jeunes diplômés ;

– la réduction des incitations à la migration irrégulière grâce à des alternatives locales;

– la création de start-ups numériques soutenues par des incubateurs partenaires.

Les indicateurs d’impact incluent le nombre d’utilisateurs, le taux de recrutement réussi, le temps d’interaction sur la plateforme et l’expansion des partenariats.

Le projet AfricXRJob est sélectionné et co-financé par l’Union européenne et la coopération allemande à travers la KfW, est managé et supervisé par l’AUDA-NEPAD dans le cadre du programme Skills Initiative for Africa (SIFA) – Window III : “Accès sur l’innovation”.

Pour plus d’informations, consultez le site https://africxrjob.org/

