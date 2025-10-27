Where the Wind Comes From de Amel Guellaty meilleur film arabe à El Gouna Film Festival 2025

Le film Where the Wind Comes From, premier long-métrage de la réalisatrice tunisienne a remporté le prix du meilleur film arabe de fiction dans la compétition des longs-métrages lors de la 8ème édition du Festival du film de El Gouna , El Gouna Film Festival (GFF) qui s’est déroulé du 16-24 octobre 2025.

Le film Where the Wind Comes From se présente comme un road movie poétique entre Tunis et Djerba capturant l’élan de la jeunesse tunisienne d’aujourd’hui, en quête de chances et d’un avenir meilleur.

En suivant les pas de Mehdi et Alyssa de Tunis jusqu’à Djerba, la réalisatrice raconte le parcours d’un frère et d’une sœur de cœur qui rêvent d’échapper à un quotidien sans horizon.

Synopsis du film film Where the Wind Comes From : Alyssa, jeune rebelle de 19 ans, et son meilleur ami Mehdi, 23 ans, timide et introverti, utilisent leur imagination pour échapper à leur triste réalité. Un jour, ils découvrent un concours qui se tient à Djerba et qui pourrait leur permettre de changer leur vie. Ils décident de faire le road trip, peu importent les obstacles.

En juin 2025, Amel Guellaty a remporté la plus haute distinction du Mediterrane Film Festival qui s’est tenue à La Valette, à Malte, du 21 au 29 juin 2025, le prestigieux Golden Bee Award du Meilleur Long Métrage.

Amel Guellaty née en 1988 est une réalisatrice et photographe tunisienne qui s’est faite connaitre grâce à son court métrage multi-primé Black Mamba. Elle compte à son actif deux courts documentaires “Née au printemps” et “Les Éboueurs de la mer”. Where the Wind Comes From est son premier long-métrage de fiction.

