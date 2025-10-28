Billets Coupe du Monde 2026 : 72 heures pour s’inscrire au tirage anticipé et tenter d’en acheter

Le tirage anticipé est la deuxième phase de ventes de billets de la coupe du monde 2026. La période d’inscription se déroulera du 27 au 31 octobre 2025. Le fonctionnement est le même que celui de la phase précédente.

Les fans de football sont invités à s’inscrire sur le site FIFA.com/tickets, pour avoir la chance de voir son nom pigé au hasard et ainsi obtenir un créneau horaire réservé à l’achat de billets.

Les personnes sélectionnées se verront attribuer un créneau d’achat de billets, sous réserve de disponibilité et des conditions générales de vente, indique la FIFA sur un communiqué partagé sur son site officiel.

Il à noter que si vous vous êtes déjà inscrit au tirage au sort pour la phase de prévente Visa, vous devez tout de même vous inscrire au tirage anticipé en suivant le processus applicable à cette phase de vente.

La Fédération internationale de football (Fifa) indique que cette phase est ouverte à tous les supporters et comprend une exclusivité pour les résidents du pays hôte à l’intention des résidents du Canada, des Etats-Unis et du Mexique.

A la fin de la période d’inscription, les résidents des pays hôtes inscrits pour le tirage anticipé se verront attribuer, suivant un processus de sélection aléatoire, un créneau de réservation exclusif à compter du 12 novembre. Ce créneau sera ouvert pendant 72 heures sous réserve de disponibilités des billets de la coupe du monde 2026.

Les supporters sélectionnés recevront une confirmation au moins 48 heures avant le créneau qui leur aura été attribué. Pendant cette période d’exclusivité, les supporters sélectionnés auront la possibilité d’acheter des billets pour une partie individuelle pour les matches qui auront lieu dans leur pays de résidence.

Au total, 75% des billets pour une partie individuelle pour cette phase seront mis à disposition pendant ce créneau de réservation exclusif. Lors de la précédente phase de vente de billets, ce sont les résidents des trois pays hôtes (Etats-Unis, Canada et Mexique, dans cet ordre) qui ont acheté le plus de billets, suivis – dans l’ordre – par l’Angleterre, l’Allemagne, le Brésil, l’Espagne, la Colombie, l’Argentine et la France.

Plus d’informations sur le site de fifa.com