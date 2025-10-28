Greenov’i lance son 2ème Appel à Manifestation d’Intérêt GreenAssist pour le Diagnostic Environnemental des Entreprises

Greenov’i lance son deuxième appel à manifestation d’intérêt GreenAssist dans le cadre de son dispositif Vouchers verts pour accompagner les entreprises tunisiennes dans leur transition écologique.

Ce programme vise à soutenir les PMEs industrielles et artisans à travers un diagnostic environnemental approfondi, afin d’optimiser leur processus de production, réduire leur impact écologique et adopter des pratiques durables.

Le programme GreenAssist propose aux entreprises sélectionnées un diagnostic environnemental dans les domaines suivants :

– Gestion des déchets

– Gestion de l’énergie

– Gestion durable de l’eau

L’objectif est d’accompagner ces entreprises dans l’élaboration de stratégies durables, optimisées et performantes, visant à réduire leur empreinte environnementale et à développer des modèles économiques responsables.

Les entreprises éligibles doivent répondre aux critères suivants :

– PME et/ou artisan.es tunisien.nes, avec un effectif de 1 à 199 employés.

– Chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 millions de dinars.

– En activité depuis au moins 3 ans.

– Conformité fiscale et sociale.

– Capacité à apporter un co-financement potentiel d’un projet de transition écologique dont le coût total (dépenses éligibles) ne dépasse pas 60 000 EUR.

Les entreprises intéressées doivent soumettre leur dossier de candidature via le site http://www.greenovi.tn , avant le 17 novembre 2025 à 23h59.

Greenov’i est financé par l’Union européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme « Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la Planification.

Tekiano avec communiqué