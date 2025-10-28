L’Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja (ISBB) obtient la certification ISO 14001:2015 pour son système de management environnemental (SME). Fondé en 2012 et placé sous la tutelle de l’Université de Jendouba, l’ISBB accueille environ 550 étudiants.

L’Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja (ISBB) devient ainsi le premier établissement d’enseignement supérieur en Tunisie à obtenir cette certification souligne l’établissement universitaire dans une publication partagée sur sa page Facebook.

Cette certification constitue la consécration d’efforts continus visant à ancrer une culture de la qualité et de la durabilité environnementale, lit-on dans le communiqué.

Elle reflète l’engagement de l’institut envers des pratiques écologiquement responsables et l’amélioration constante de sa performance environnementale, qui vise à :

– Confirmer l’engagement de l’institut envers les normes environnementales internationales.

– Renforcer la démarche de durabilité et de protection de l’environnement dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

– Ouvrir une nouvelle ère d’excellence et d’innovation.

Tekiano