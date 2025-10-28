Météo en Tunisie : ciel nuageux, vent fort

La Météo en Tunisie affiche un ciel sera passagèrement nuageux mardi 28 octobre 2025 sur tout le pays et sera parfois densément nuageux sur l’extrême Nord-Ouest avec des chutes de pluies faibles, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud relativement fort à localement fort prés des côtes Nord et sur le golfe de Hammamet et faible à modéré sur le reste des régions.

La vitesse du vent se renforcer relativement à la fin de la journée dans le Sud. La mer sera très agitée dans le Nord et agitée à houleuse dans le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises généralement entre 22 et 27 degrés et seront aux alentours de 19 degrés dans les hauteurs de l’Ouest, atteignant 30 degrés sur l’extrême Sud, selon la même source.