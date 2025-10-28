La ville de Nefta abrite à nouveau le festival “Rouhaniyet” dans une saison intitulée “Shawq”. Cette 8ème édition au Festival de Musique Soufie et Mystique est prévue du 30 octobre au 1er novembre 2025.

Ce rendez-vous artistique dédiée aux chants sacrés, traditions soufies et aux différentes expressions mystiques est lancé en 2015. Durant trois jours, des conférences scientifiques le matin autour des patrimoines musicaux soufis, et des concerts le soir, dont “Hadhret Rjel Tounes” avec Taoufik Doghmen, expérience immersive très attendue.

La programmation met, également en avant, la diversité des univers et styles musicaux, avec notamment Alia Sellami qui présentera une version revisitée de sa création “Nafass”, Mounir Troudi qui retrouve Rouhaniyet pour la deuxième année consécutive, la voix profonde de Nabiha Karaouli ainsi que le grand Cheikh Ahmed Jelmam.

Le festival qui investira principalement le théâtre en plein air de Nefta et Dar El Wadi à la médina, accueillera le spectacle chorégraphique “Darawich Masr” (Les tourneurs d’Egypte), dans une performance portée par Ahmed Abdessabour.

Outre le rendez-vous traditionnel avec le carnaval qui réunit cette année plus d’une dizaine de troupes locales et régionales, un spectacle stambeli est prévu. Des cercles de “dhikr” offrant aux festivaliers une ferveur soufie et une communion spirituelle sont au programme en fin de soirée.

Les billets, en vente en ligne sur Teskerti, varient entre 10 et 30 dinars. Des formules d’abonnement sont également proposées avec des packs “Gold” et “Silver” (All Access” et “Théâtre”) et “Dar El Wadi”, offrant ainsi aux festivaliers le choix de composer un programme selon leurs choix.

Tekiano avec TAP