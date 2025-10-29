Audi Tunisie révolutionne le marché automobile avec 3 nouveautés majeures (vidéo)

Audi Tunisie représentée par ENNAKL Automobiles, a marqué un tournant majeur dans l’évolution de sa gamme en dévoilant simultanément trois modèles phares lors d’un événement exclusif organisé au Pavillon Gammarth.

Audi a levé le voile en grande pompe sur les Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron et la nouvelle A5 thermique.

Cette présentation inédite illustre parfaitement la double stratégie d’Audi : élargir son portefeuille électrique tout en maintenant son ADN sportif et son héritage premium sur la motorisation thermique.

La Q6 Sportback e-tron, première Audi basée sur la plateforme 100% électrique PPE (Premium Platform Electric), incarne une avancée technologique majeure. Ce SUV coupé électrique conjugue design progressif, performances élevées, confort raffiné et mobilité durable.

La A6 Sportback e-tron se positionne comme une berline électrique de luxe, conçue pour offrir une autonomie optimale adaptée aux trajets urbains quotidiens, mais aussi aux longs parcours, alliant élégance et innovation.

La nouvelle Audi A5 thermique conserve l’ADN dynamique et sportif cher à la marque, proposant une expérience de conduite expressive qui ravira les amateurs de sensations traditionnelles.

Durant son allocution, Anouar Ben Ammar, Directeur Général d’ENNAKL Automobiles, a rappelé la relation profonde qui unit l’entreprise et Audi depuis 1965, année marquant aussi le lancement officiel de la marque en Tunisie.

Il a souligné que l’engagement d’ENNAKL est de perpétuer cette tradition en offrant aux conducteurs tunisiens une expérience Audi synonyme d’émotion, d’innovation et d’excellence technologique : “Quand nous disons qu’Audi a 60 ans de présence en Tunisie, cela signifie qu’une génération avant nous l’a conduite, et la nôtre le fait aussi.”

Aujourd’hui, à travers ces nouveaux modèles, notre rôle est d’ouvrir la voie aux générations futures pour qu’elles vivent à leur tour l’expérience de conduite Audi, afin que la marque reste au sommet de la modernité et de la technologie, a-t-il souligné.

Cette soirée immersive a rassemblé médias, influenceurs et partenaires autour d’une mise en scène mettant en lumière l’univers premium de la marque, où technologie, lumière et sophistication s’entremêlaient pour valoriser les véhicules.

Retour en vidéo sur la soirée d’Audi Tunisie au Pavillon Gammarth et les déclarations du Brand Manager de Audi Tunisie Amir Amroussi :

Les modèles sont disponibles en Tunisie aux prix suivants :

– Audi Q6 Sportback e-tron à partir de 289 000 TND TTC

– Audi A6 Sportback e-tron à partir de 269 000 DT

– Audi A5 Berline à partir de 259 000 DT

Anouar Ben Ammar a également insisté sur le caractère exceptionnel de ce lancement simultané, une première dans l’histoire d’ENNAKL et du marché automobile tunisien, qui reflète la richesse des marques représentées par le groupe et son ambition d’apporter les dernières innovations automobiles au consommateur local.

