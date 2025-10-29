Le Congrès National de Médecine consacre sa 50ème édition à l’impact de l’IA sur sur la recherche et la rédaction scientifiques. Cette édition anniversaire se déroulera les 12 et 13 décembre 2025 aux Berges du Lac, à Tunis.

L’événement est organisé par la Société Tunisienne des Sciences Médicales (STSM), cet événement est placé sous l’égide de l’Université de Tunis El Manar et de la Faculté de Médecine de Tunis.

La rencontre réunira la communauté médicale et scientifique autour du thème « De l’intelligence artificielle à l’intelligence pratique dans la rédaction scientifique ».

L’objectif est d’explorer les transformations profondes induites par l’IA dans la recherche biomédicale, en abordant ses opportunités, ses défis éthiques et les meilleures pratiques pour une rédaction scientifique rigoureuse à l’ère numérique.

Au programme des deux jours du congrès de Médecine : des conférences plénières, des ateliers pratiques et des tables rondes. Les échanges porteront notamment sur la construction de l’identité du chercheur, l’amélioration des manuscrits grâce à l’IA, les outils de recherche bibliographique, la réalisation de méta-analyses et la création de figures graphiques.

Des sessions seront également dédiées à des questions sensibles, telles que l’éthique, la responsabilité et la durabilité de l’IA, ainsi qu’à des stratégies concrètes pour éviter le rejet des articles par les comités de rédaction.

Dans le cadre de cette édition spéciale, un appel à communications est lancé pour décerner le Prix de la meilleure publication médicale tunisienne – Édition 2025. D’une valeur de cinq mille dinars, il récompensera la meilleure contribution scientifique médicale publiée en 2024.

Le congrès propose un programme structuré avec des formations adaptées : le MedWrite Academy pour les jeunes chercheurs (juniors) et le MedWrite Masterclass pour les chercheurs expérimentés (seniors). La manifestation s’achèvera par une cérémonie de remise de prix.

Cet événement se veut une occasion unique de partage, d’apprentissage, d’innovation et de valorisation de la recherche médicale tunisienne, à l’heure de la transformation numérique et de l’essor de l’intelligence artificielle.

