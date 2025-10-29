Météo en Tunisie : températures en légère hausse

La Météo en Tunisie se affiche des températures en légère hausse mercredi 29 octobre 2025. Le temps est partiellement nuageux sur la plupart des régions avec des brouillards locaux le matin au nord-ouest, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur sud, relativement fort à fort localement près des côtes. La mer sera agitée à très agitée.

Les températures maximales sont comprises entre 23 et 29 degrés et aux alentours de 21 degrés sur les hauteurs de l’ouest, atteignant 31 degrés sur l’extrême sud.