Vers l’inscription de ‘Kharjet Sidi Ali Azzouz’ sur la liste de l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

L’Association du Festival Ennesri de Zaghouan (Afez) annonce que l’opération d’inventaire de l’élément “Kharjet Sidi Ali Azzouz” a été lancée en vue de son inscription sur la liste de l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

Cette initiative résulte d’une collaboration étroite entre le Centre des arts, de la culture et des lettres (Cacl) (Ksar Said), la Délégation régionale des affaires culturelles de Zaghouan et l’Association du Festival Ennesri.

Elle traduit une volonté commune de préserver et de transmettre le patrimoine matériel et immatériel de Zaghouan, tout en lui offrant une visibilité accrue au niveau national afin d’en assurer la continuité pour les générations futures.

Le travail d’inventaire (mené sous la supervision de Saoussen Lengliz, conservatrice-conseillère du patrimoine), a été mené marqué, selon la même source, par la participation de plusieurs composantes de la société civile.

On nomme l’Association de sauvegarde de la médina et l’association “Zaghouan el-mostakbal” ainsi que des personnalités et des cheikhs de la confrérie El Azzouzia dont notamment Cheikh Riadh Mallaf, Cheikh Moez Chtiba, Cheikh Béchir Baouab et bien d’autres.

“Kharjet Sidi Ali Azzouz”, est une procession liée à la confrérie El Azzouzia édifiée par Sidi Ali Azzouz (saint et érudit d’origine marocaine installé en Tunisie pendant l’époque des Mouradites) dont le mausolée est à Zaghouan.

Cette procession est une célébration festive ancestrale propre à Zaghouan. Elle se tient deux fois par an : lors de la 27ème nuit du mois sacré de Ramadan et la nuit du “Mouled” (célébration de la naissance du Prophète Mohamed). Cet événement religieux et social draine chaque année des milliers de visiteurs venant de différentes régions du pays.

L’Association Festival Ennesri de Zaghouan avait officiellement déposé le 1er novembre 2024 une demande pour l’inventaire de cet élément culturel, en vue de mettre en valeur ce riche héritage patrimonial de Zaghouan, précise-t-elle sur son communiqué.

Tekiano