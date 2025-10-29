Wafa Masghouni sacrée championne du monde de taekwondo des -60 kg en Chine

Wafa Masghouni a été sacrée championne du monde de taekwondo dans la catégorie des – 60 kg, mercredi 29 octobre, après sa victoire en finale des championnats du monde de Taekwondo de Chine, qui se déroulent du 24 au 30 octobre 2025.

La taekwondoïste tunisienne Wafa Masghouni (17 ans) a battu la championne olympique en titre et 1ère mondiale, la hongroise Marton Viviana (2-0).

Après la première médaille d’or remporté par le champion tunisien Mohamed Khalil Jendoubi dans la catégorie des – 63 kg aux dépens de l’Iranien Ali Haj Mousaei, Masghouni offre ainsi sa deuxième médaille d’or à la Tunisie.

Elle a éliminé sur son chemin, respectivement, l’ouzbèke Sevinch Khayitova (2-1), la thaïlandaise, Sasikarn Tongchan (2-1), la polonaise Julia Szpak (2-0) en quarts et l’australienne Gabriella Blewitt (2-0) en demies.

