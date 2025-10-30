Ciné Jamil à El Menzah 6 ferme ses portes, définitivement une page se tourne…

La salle de cinéma tunisienne sis El Menzah 6, à Tunis annonce sur sa page Facebook mardi 28 octobre, la fermeture “définitive” de ses portes.

“The End

CINÉ JAMIL EL MENZAH 6 ferme ses portes… définitivement

Une page se tourne, chargée d’émotions et de souvenirs

Des films, des rires, des débats, des rencontres

Et surtout, des moments inoubliables partagés avec vous

Merci à notre public fidèle, à nos amis du cinéma et de la culture

Ciné Jamil n’est plus, mais son esprit continuera à briller

Dans le cœur de ceux qui l’ont aimé…”

Ciné Jamil fait ses adieux à ses fans avec ce message, baissant le rideau d’une des rares salles de cinéma qui se trouve au nord de l’agglomération de Tunis. L’annonce a suscité une grande tristesse parmi les cinéphiles qui déplorent la fermeture de cette salle emblématique de la Capitale.

En mars 2023, la salle avait fermé temporairement ses portes en mars 2023, avant de rouvrir un mois plus tard, le 29 avril. A cette période, les propriétaires ont déclaré que la salle est confrontée à des difficultés financières importantes à cause des deux années de COVID-19 mais aussi avec l’ouverture d’un géant européen d’un cinéma multiplexe et ultramoderne dans la même ville.

Tekiano