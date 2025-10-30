Exposition hommage à Adel Megdiche : quand la peinture devient théâtre

Le Théâtre National Tunisien (TNT), en partenariat avec le Musée National d’Art Moderne et Contemporain (MACAM), présente du 1ᵉʳ novembre 2025 au 31 janvier 2026 à la Salle du Quatrième Art à Tunis, une exposition exceptionnelle intitulée “Scènes : La théâtralisation dans l’œuvre d’Adel Megdiche”.

Cet événement rend hommage à l’un des plus grands artistes plasticiens tunisiens, Adel Megdiche (1949 – 2022), dont l’univers artistique a profondément marqué la scène culturelle nationale et internationale.

Né en 1949 à Sfax, en Tunisie, Adel Megdiche s’est formé aux arts plastiques à Tunis avant de poursuivre son parcours à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Ces années d’études ont façonné son regard et affiné sa maîtrise du dessin, de la peinture et du fusain, tout en nourrissant une réflexion profonde sur la place de l’art dans le monde contemporain.

Artiste à la fois rigoureux et visionnaire, Megdiche a marqué de son empreinte la scène artistique grâce à un langage pictural singulier, où se mêlent harmonieusement figures symboliques, poésie visuelle et profondeur émotionnelle.

Megdiche est reconnu notamment pour ses compositions en noir et blanc au fusain, caractérisées par une précision minutieuse et une atmosphère onirique.

Les tableaux de Adel Megdiche : oeuvres poétiques et universelles

L’exposition explore le lien unique que Adel Megdiche a tissé entre l’art visuel et la scène théâtrale. Chaque œuvre devient un espace de représentation où la couleur, la lumière et le mouvement se transforment en langage poétique.

Les toiles de Megdiche, habitées par des personnages suspendus entre réalité et fiction, interrogent la condition humaine à travers le corps, le silence et la mémoire. Chaque tableau en un espace théâtral où la couleur et la lumière deviennent langage.

Cette approche donne naissance à une théâtralité subtile, où le spectateur est invité à contempler des émotions en suspens, des gestes figés et des regards qui racontent des histoires sans paroles.

Par son style méditatif et symbolique, Adel Megdiche a su offrir à la peinture tunisienne une dimension nouvelle : celle du dialogue entre le visible et l’imaginaire.

Ses tableaux, riches en nuances et en profondeur, traduisent une quête d’harmonie entre l’homme, le geste et la scène, affirmant une modernité tunisienne ouverte, sensible et universelle.

L’exposition ‘Scènes’ se présente ainsi comme une véritable immersion dans un univers où le théâtre inspire la peinture et où l’art devient un miroir de l’âme.

Cette exposition organisée par le Théâtre National Tunisien (TNT) & MACAM s’inscrit dans le cadre des Saisons de la Création, un programme du Festival National du Théâtre Tunisien, organisé du 24 octobre au 8 novembre 2025, en partenariat avec l’Association Abdelwaheb Ben Ayed pour la Création Théâtrale.

S.B.