Film Parasol de Heifel ben youssef avec Wajiha Jendoubi et Saber Oueslati au cinéma (B.A. & synopsis)

Les cinéphiles sont invités à découvrir le film Parasol du réalisateur tunisien Heifel ben youssef. Ce long-métrage de type comédie romantique est lancé une année après le film Startup qui a rencontré un large succès populaire et critique, avec plus de 3,3 millions de vues.

Le film Parasol avec en tête d’affiche Wajiha Jendoubi et Mohamed Saber Oueslati, met aussi en avant les acteurs, stars des feuilletons Tunisiens à l’instar de Myriam Ben Mami, Sadok Halwess, Jihad Cherni et les jeunes Haythem Farhani , Rahma Ben Aïssa, et Nassim Bourguiba.

B.A. du film Parasol :

Synopsis du film Parasol : Une semaine de vacances, un couple qui se sépare, deux enfants qui refusent de choisir entre leurs parents… Sous le soleil de Hergla, les disputes se transforment en fous rires et les adieux en un nouveau départ…

Distribué par GoubanTini Cinémas, Parasol se présente comme un drame solaire, humain et profondément tunisien… entre rires, larmes et vérités qui dérangent. Actuellement en tournée dans les salles de cinéma de Tunisie.

