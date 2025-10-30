Match Espérance de Tunis vs Club Bizertin : où regarder le match de la ligue 1 tunisienne du 30 octobre

L’Espérance Sportive de Tunis affronte le Club Athlétique Bizertin, jeudi 30 octobre 2025 au stade Hammadi Agrebi de Radès. Cette rencontre EST vs CAB qui se joue à 14H30, compte pour le match reporté de la 11ème journée du championnat tunisien 2025-2026.

L’Espérance sportive de Tunis occupe la 3e place dans ce classement de ligue 1 Tunisienne avec 21 points, à 4 points du leader le Club Africain, tandis que le CA Bizertin est à la 9e avec 12 points. Le match sera dirigé par l’arbitre Hamza Jaied, assisté par Walid Mansri à la VAR.

Vous pouvez regarder le match EST vs CAB en direct live sur la chaine tunisienne Watania 1.

Tekiano