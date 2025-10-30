Météo en Tunisie : pluies éparses sur le nord

La Météo en Tunisie indique que des nuages parfois denses avec des pluies éparses sur le Nord, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). Ces pluies seront temporairement orageuses sur les régions côtières du Nord.

Le temps est passagèrement nuageux sur le reste des régions. Vent de secteur Ouest faible à modéré, se renforçant sous orages et dépassant les 60 km/h sous forme de rafales.

La mer sera peu agitée, à localement agitée sur les côtes Est.

Les températures maximales seront comprises entre 24 et 29 degrés et at atteignant environ 22 degrés Celsius dans les hautes terres de l’ouest.