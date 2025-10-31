Aïn Drahem accueille l’événement éco-sportif et solidaire Trai’ELLE et la 1ère édition de Terra Creativa

Aïn Drahem accueille l’événement éco-sportif, solidaire, artistique Trai’ELLE dans sa 3ème édition et parallèlement la 1ère édition de Terra Creativa du 31 octobre au 2 novembre 2025.

Trai’ELLE, au-delà d’une simple course nature dédiée aux femmes, est devenu un symbole d’émancipation, de solidarité et de respect de l’environnement dans la région du nord ouest tunisien.

Cette nouvelle édition s’associe à Terra Creativa, un espace de convergence entre art, soutien de la jeunesse et développement durable, pour faire de cette rencontre un véritable festival des initiatives locales et du vivre-ensemble.

L’événement réunira associations, artistes, artisans, femmes rurales, jeunes, influenceurs et acteurs institutionnels autour d’un programme riche alliant activités sportives, ateliers participatifs, actions environnementales, sensibilisation et expressions artistiques.

Trois éco-villages seront installés à Aïn Drahem, Tbainia/El Ghdir et Dar Fatma.

Ils accueilleront pendant trois jours des activités telles que :

– Des ateliers de street art animés par l’artiste Skander Tej,

– Des formations sur l’entrepreneuriat social et solidaire,

– Des expositions de produits du terroir et un marché solidaire,

– Des ateliers de sensibilisation environnementale et des tables rondes sur le climat,

– Des projections, spectacles de théâtre scolaire, concours gastronomiques, et

– Des ateliers d’aménagement d’espaces verts menés par les associations locales.

Chaque éco-village deviendra un lieu d’échanges entre culture, écologie et créativité, promouvant les savoir-faire locaux et la résilience communautaire face aux changements climatiques.

Le Trail Trai’ELLE : sport, solidarité et nature

Le point d’orgue de l’événement aura lieu dimanche 2 novembre, avec le trail féminin Trai’ELLE 2025. Le départ sera donné depuis la Maison des Jeunes d’Aïn Draham, pour une arrivée à Dar Fatma, où se tiendra la cérémonie de clôture et la remise des prix.

Cette course nature, ouverte aux femmes de tous horizons, propose un parcours entre forêts, collines et villages de la Kroumirie, combinant défi sportif et découverte des paysages préservés d’Aïn Draham dans 20 km de beauté et de verdure époustouflants.

Des récompenses seront également attribuées aux lauréates des concours de gastronomie, street art, théâtre et aménagement d’espaces verts soutenues et sponsorisés par nos alliés qui partagent cet amour et cette détermination envers la région comme Laboratoires SVR et Novaroma.

Trai’ELLE et la 1ère édition de Terra Creativa sont organisés par l’agence d’écotourisme Dar El Ain, l’association AIDE Ain Draham, WWF Afrique du Nord et l’association Shanti.

Tekiano avec communiqué