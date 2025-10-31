E-Constat FTUSA : une app gratuite pour simplifier la gestion des accidents de la route en Tunisie

La Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurance (FTUSA) annonce le lancement dès samedi 1er novembre 2025, de l’application E-Constat, la première application mobile de constat numérique des accidents de la route en Tunisie disponible en téléchargement gratuit.

Disponible sur Google Play et Apple App Store, E-Constat permettra aux conducteurs d’établir un constat amiable numérique directement depuis leur smartphone, sans recourir aux formulaires papier.

Cette solution rapide et intuitive simplifie considérablement les démarches administratives après un accident, réduisant ainsi les retards, les erreurs et les tensions entre automobilistes.

E-Constat FTUSA remplace le constat papier par une solution digitale simple et rapide. Déclarez vos sinistres automobiles directement depuis votre smartphone, en quelques étapes, et transmettez-les instantanément à votre assurance.

L’application offre plusieurs fonctionnalités pratiques : prise de photos de l’accident, localisation GPS, saisie automatique des données des parties impliquées et transmission électronique du dossier à la compagnie d’assurance. Le tout se fait en quelques minutes grâce à une interface ergonomique et guidée, reconnue par l’ensemble des compagnies d’assurance membres de la FTUSA.

Le Directeur Général de la FTUSA, Hatem Amira, a déclaré sur les ondes de la radio Mosaique Fm que cette initiative constitue « une étape importante vers la modernisation des services d’assurance et l’instauration d’une nouvelle culture numérique entre le citoyen et son assureur ».

Outre la rapidité du traitement, E-Constat contribue à désengorger les routes et à réduire les différends souvent liés à la rédaction des procès-verbaux sur place.

La Tunisie a enregistré plus de 6 800 accidents de la route depuis le début de l’année 2025, selon l’Observatoire National de la Sécurité Routière. En simplifiant la procédure, la FTUSA espère renforcer la sécurité routière et promouvoir une citoyenneté responsable.

Vous pouvez télécharger dès maintenant l’application E-Constat pour la gestion des accidents de la route en ligne via le lien suivant : E-Constat FTUSA.

Tekiano