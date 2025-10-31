Grève-Tunisie : grève des banques tunisiennes les 3 et 4 novembre, liste des services essentiels maintenus

Les banques tunisiennes entament une grève les lundi 03 et mardi 04 novembre 2025, annonce la Fédération générale des banques et des établissements financiers relevant de l’UGTT.

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a émis à cet effet un circulaire adressée aux banques, relative à la garantie de la continuité des services bancaires essentiels durant les deux jours de grève.

La BCT appelle les banques tunisiennes en grève à assurer les services suivants :

– Maintenir la disponibilité des liquidités et paiements urgents ;

– Garantir la fonctionnalité des distributeurs automatiques ;

– Préparer à l’avance les besoins en cash ;

– Coordonner avec Technet Tunisie pour la continuité des systèmes électroniques ;

– Assurer un minimum de personnel pour éviter toute paralysie des services bancaires.

La BCT veut éviter un blocage du système financier durant la grève et appelle les banques à anticiper et organiser leurs services pour maintenir l’accès du public aux opérations bancaires essentielles.

