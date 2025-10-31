Kerredine Soltani, auteur du tube ‘Je veux’ de Zaz, chante le single Ya Lil en compagnie de Amina Fakhet

Kerredine Soltani, l’auteur, compositeur interprète franco-tunisien qui a écrit le célèbre tube ‘Je veux’ de Zaz, revient au devant de la scène en tant que chanteur avec le titre Ya Lil, interprété en compagnie de la diva Amina Fakhet.

L’artiste franco-tunisien est derrière plusieurs succès en France et dans le monde, qui lui ont valu de nombreux prix prestigieux, à l’instar des Victoires de la Musique, des Grands Prix SACEM et plus de cinquante disques d’or, de platine et de diamant.

Kerredine Soltani a collaboré avec des artistes francophones très populaires comme Zaz, Kendji Girac, Amel Bent, MC Solaar, Lory et plusieurs autres, qui l’ont sollicité pour écrire des titres de chansons.

Il propose au public de découvrir le single ‘Ya Lil’ issu de l’album “Bariz Tounes” (Paris-Tunis), un projet ou se croisent les kicks urbains issus du rap et la darbouka, symbole d’une identité moderne, urbaine et orientale. Un album qui fait dialoguer pop française et sonorités orientales.

Vidéo du single Ya Lil de Kerredine Soltani & Amina Fakhet

Après ce duo avec la star Amina Fakhet, l’artiste Kerredine Soltani promet d’autres collaborations avec de grandes figures du monde arabe qui viendront enrichir l’album “Bariz Tounes”, une invitation à s’imprégner dans un monde ou la poésie française fusionne avec la profondeur de la musique orientale.

S.B.