La manifestation “Dar Sébastian fait son opéra” revient du 3 au 8 novembre 2025 à Hammamet

La manifestation “Dar Sébastian fait son opéra” du 3 au 8 novembre 2025 à Hammamet. Le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) -Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts annonce le retour de ce Rdv des amateurs de musique classique.

Dans la ville de Hammamet, où la lumière se transforme en musique, la Maison Sébastian ouvre à nouveau ses portes aux amateurs de beauté pour accueillir une nouvelle édition de son festival d’opéra, un événement qui représente un rendez‑vous incontournable de la scène culturelle et artistique de Hammamet, lit-on dans le communiqué partagé sur la page du Centre Culturel International de Hammamet.

Le public est invité à vivre une expérience qui réunit le chant lyrique et la musique raffinée dans un espace célébrant l’art noble et les voix portant dans leur timbre l’éclat de la créativité méditerranéenne et l’esprit de la musique mondiale.

Lors de cette édition, des artistes jeunes et professionnels de Tunisie, d’Italie et de Russie se réuniront lors de résidences artistiques et de masterclasses sous la direction de spécialistes du chant lyrique et du piano.

Dar Sébastian accueillera également des spectacles lyriques raffinés, alliant tradition et expérimentation, et présentant une sélection des œuvres les plus célèbres au niveau mondial, redessinant les contours de cet art intemporel dans une forme renouvelée.

Tekiano avec communiqué