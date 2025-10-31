Météo en Tunisie : vent fort, mer agitée

La Météo en Tunisie se caractérise par un vent fort une mer agitée vendredi 31 octobre 2025. Le temps est nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les nuages sont parfois denses au nord avec pluies éparses, provisoirement orageuses. Vent de secteur ouest relativement fort, fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer est agitée à très agitée au nord. Les Températures maximales oscillent entre 20° et 25° au nord et au centre ouest et entre 26° et 31° dans le reste des régions.