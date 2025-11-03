Bourses d’études au Collège d’Europe pour l’Année Académique 2026-2027 : avis aux étudiants tunisiens

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique informe que le Collège d’Europe, offre des bourses d’études à des diplômés universitaires provenant des pays de la Politique Européenne de Voisinage (PEV), dont fait partie la Tunisie.

Les étudiants tunisiens ont la possibilité de postuler pour ces bourses d’études afin de poursuivre des études post-universitaires au Collège d’Europe, campus de Bruges (Belgique), campus de Natolin (Varsovie – Pologne), durant l’année académique 2026-2027.

Les spécialités concernées sont les suivantes:

– Master en Droit Européen (Bruges),

– Master en études économiques Européennes (Bruges),

– Master en études interdisciplinaires européennes (Natolin),

– Master en études politiques et de gouvernance européennes (Bruges),

– et Master en relations internationales et diplomatie de l’Union Européenne (Bruges).

Ces bourses couvrent les frais académiques ainsi que le logement, les repas et les frais de voyage.

Pour obtenir toutes les informations nécessaires concernant les programmes, les conditions et les procédures d’admission ainsi que les prérequis linguistiques, les candidats sont appelés à consulter le site internet du Collège : https://www.coleurope.eu/admission.

Les candidats doivent s’enregistrer et introduire leurs demandes d’admission en ligne dans la rubrique admission-candidature du site indiqué avant la date limite du 14 janvier 2026.

Tekiano avec TAP