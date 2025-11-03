Congrès mondial de la JCI : la Poste Tunisienne émet un timbre poste à l’occasion

A l’occasion du Congrès mondial de la JCI (Jeune Chambre Internationale) qui se tient en Tunisie du 4 au 8 novembre 2025, La Poste Tunisienne annonce l’émission, lundi 4 novembre d’un timbre-poste.

Cet événement majeur rassemblera environ 2500 jeunes leaders, entrepreneurs et acteurs du changement, membres de la JCI, venus de plus de 100 pays. La Tunisie, accueille cet événement pour la deuxième fois après 2009.

Ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les Bureaux de Poste et via Internet, à travers le site www.e-stamps.poste.tn, à partir du mardi 4 novembre 2025.

Le Congrès Mondial JCI 2025 promet d’être une expérience unique, lit-on sur le site de la JCI. Ce sera une plateforme d’échange, de collaboration et d’innovation pour bâtir un monde meilleur, main dans la main avec une jeunesse engagée.

Des conférences inspirantes animées par des experts internationaux, des ateliers interactifs pour développer ses compétences de leadership, des rencontres de haut niveau entre jeunes leaders venus des quatre coins du monde et une mise en lumière de projets à fort impact social sont prévus.

