Le Forum méditerranéen de l’IA les 20 et 21 novembre 2025 à la Cité de la Culture de Tunis. Cet événement rassemblera plus de 600 acteurs de l’Intelligence Artificielle des deux rives de la Méditerranée. Il est placé sous l’égide du ministère des Technologies de la Communication et du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Une question centrale sera débattu collectivement dans le cadre de ce Forum. Il s’agit de ‘Quelles solutions l’IA peut-elle apporter aux grands défis méditerranéens ?’ et ce autour des thématiques comme le Changement climatique (gestion des risques naturels, eau et stress hydrique, transition énergétique), l’Agriculture et systèmes alimentaires durables, la Santé globale, l’éducation, les Défis culturels, la Gouvernance internationale et éthique de l’IA et le Financement de l’IA en Méditerranée.

Au programme du Forum méditerranéen de l’IA, des keynotes inspirantes, des tables rondes thématiques, des ateliers participatifs, des présentations de startups et des rencontres institutionnelles et B2B.

Il s’organise pour la 2ème fois en Tunisie, après une première édition réussie à Marseille, en amont du Sommet pour l’Action sur l’Intelligence Artificielle, et trois mois après l’adoption par les Nations Unies de la résolution sur la gouvernance internationale de l’IA.

L’organisation de ce forum bénéficie du soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations de Tunisie, de la Délégation interministérielle française à la Méditerranée, de l’Institut français de Tunisie et de la Fondation Anna Lindh.

