Météo en Tunisie : possibilité de chute de pluies éparses

La Météo en Tunisie se caractérise par une possibilité de chute de pluies éparses, lundi 03 novembre 2025. Le ciel est partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays. Les nuages seront, parfois, denses sur les zones côtières du nord.

Les précipitations seront, temporairement, orageuses, et elles concerneront, localement, l’après-midi, les régions du centre ouest et du sud, d’après un bulletin, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales sont comprises entre 18 et 23 degrés aux régions du nord ouest et du centre ouest, et entre 24 et 28 degrés, ailleurs. La mer est agitée à très agitée, au nord, et peu agitée à agitée, au niveau de reste des côtes du pays.

Le vent souffle du secteur nord au nord et au centre, et du secteur Est au sud, avec une vitesse relativement forte à localement forte, près de côtes, et faible à modérée au reste de régions.