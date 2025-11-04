Hajj 2026 : coût du pèlerinage à la Mecque pour les tunisiens et vers une augmentation du quota des pèlerins

Anis Mzoughi, responsable de la gestion de la Direction générale du Pèlerinage et de la Omra a indiqué lors d’une intervention effectuée mardi 4 novembre 2025 sur les ondes de la Radio Nationale dans l’émission ‘Yawm Saïd’ que le coût du Hajj 2026 ne devrait pas augmenter et qu’en cas d’ajustement, il ne dépassera pas les 21 000 dinars tunisiens.

Cette stabilité tarifaire est considérée comme une mesure essentielle pour faciliter la participation des fidèles, malgré les fluctuations économiques et les coûts logistiques.

Il précise que près de 240 000 candidats tunisiens se sont inscrits cette année sur la plateforme du Hajj et que la Tunisie s’efforce d’augmenter son quota de pèlerins en coordination avec les autorités saoudiennes pour qu’il atteigne environ 11 700 pèlerins tunisiens lors du Hajj 2026 ou l’an 1447 de l’Hégire.

Les examens médicaux des candidats se poursuivront jusqu’au 6 novembre 2025, avant le lancement des préparatifs administratifs prévus dès décembre. Les premiers vols vers les Lieux Saints devraient décoller à titre préliminaire le 7 mai 2026.

Tekiano