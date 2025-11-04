Hôpital Farhat Hached de Sousse : 8 interventions chirurgicales complexes du coeur réalisées avec succès

Le ministère de la santé tunisien annonce que huit interventions chirurgicales de dilatation percutanée de la valve mitrale ont été réalisées avec succès au Centre hospitalo-universitaire Farhat Hached de Sousse par des médecins tunisiens et sénégalais.

Ces actes médicaux, qui ont permis aux patients d’éviter une chirurgie à cœur ouvert, ont été effectués dans le cadre de deux journées de formation dédiées à cette technique, les 31 octobre et 1er novembre 2025.

Les interventions ont été dirigées conjointement par le professeur Mohamed Sami Mourali et le professeur Abdoul Kane, président de la Société sénégalaise de cardiologie, assistés par l’expert international Rachid Mechmiche.

Cette initiative témoigne, selon le ministère, de la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération médicale intra-africaine et de promouvoir la médecine interventionnelle sur le continent, tout en affirmant l’excellence des équipes médicales tunisiennes dans le transfert de compétences.