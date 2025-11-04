Human Screen Festival, le Festival International du Film des Droits de l’Homme de retour dans une 10e édition

Human Screen Festival ou le Festival International du Film des Droits de l’Homme est de retour en Tunisie dans une 10ème édition prévue du 11 au 15 novembre 2025, informe l’association Actif (Association Culturelle Tunisienne pour l’Insertion et la Formation).

L’édition 2025 de Human Screen Festival placée sous le thème “Rights Are Indivisible” (Les droits sont indivisibles), propose aux cinéphiles de découvrir une sélection de 55 oeuvres issues de 32 pays. Cette édition aura pour invité d’honneur le cinéma espagnol.

Le film d’ouverture du festival sera “Put Your Soul on Your Hand and Walk” de la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, un documentaire tourné par la photojournaliste palestinienne décédée Fatma Hassouna qui documentait son quotidien à Gaza. Sepideh Farsi a développé une relation avec Fatma Hassouna via des échanges vidéo.

Présenté en avant première au festival de Cannes 2025, ce film retrace les derniers mois de la vie de la jeune photographe. La projection à Cannes avait eu lieu après sa mort dans une frappe aérienne sur sa maison.

Le festival offre également aux passionnés de cinéma l’occasion d’apprendre la critique cinématographique à travers un atelier d’écriture critique d’une durée de trois jours, qui se clôturera par la publication d’un recueil d’articles rédigés par les amateurs d’écriture sur le cinéma.

En outre, une conférence internationale se tiendra le 14 novembre 2025 autour du thème : “Le contenu des droits de l’homme dans la réalité actuelle”. Le festival a choisi d’aborder le système des droits humains dans sa globalité et sa philosophie, en mettant particulièrement l’accent sur le droit du peuple palestinien à la vie ainsi que sur les droits des femmes à une existence sûre.

Depuis sa création en 2012, le Human Screen Festival Tunisie a pour mission de promouvoir la culture des droits humains en Tunisie, tout en mettant en lumière des créations locales et internationales. Cette initiative s’inscrit également dans une volonté d’ouverture sur les mutations sociales et politiques à l’échelle mondiale.

Le Human Screen Festival est organisé dans plusieurs pays, partenaires du tissu associatif national et international qui sont actifs dans la défense des droits de l’Homme et de la femme en particulier. En Tunisie il est organisé par l’Association ACTIF, présente une grande variété de films axés sur les questions de droits de l’Homme du monde entier.

L’édition 2025 du festival se poursuivra jusqu’au 15 novembre 2025 et permet au public d’assister à une projection gratuite de 55 films, répartis comme suit : 6 longs métrages de fiction, 17 courts métrages de fiction, 9 documentaires, 13 courts documentaires et 10 films d’animation.

S.B.