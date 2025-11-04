La Galerie Saladin abrite la tournée africaine d’Anima de Matías Factorovich : une exposition aux couleurs de l’Argentine

L’exposition aux couleurs de l’Argentine, signée par l’artiste peintre Matías Factorovich, sera présentée du 8 au 23 novembre 2025 à la Galerie d’art Saladin à Sidi Bou Saïd, dans le cadre de sa tournée artistique africaine.

Intitulée “Anima”, -âme en français-, cette exposition se déploie comme une fenêtre ouverte sur un imaginaire foisonnant, vibrant de couleurs et peuplé de figures énigmatiques dans son univers onirique.

Chaque acrylique sur toile d’Anima recèle une énigme, capturant l’essence des émotions de Matías Factorovich, dont les peintures et dessins donnent vie à un univers symbolique où se mêlent humanité, nature et quête intérieure.

Très jeune, l’artiste argentin part seul en Afrique australe, où il été adopté pendant quelques mois. Ce premier voyage sur le continent, en 1992, a marqué un tournant décisif dans son parcours.

En 1998 et à l’âge de 21 ans, il y retourne pour se reconnecter aux traditions de sa famille d’adoption à Eswatini et “observer le cosmos du point de vue d’un Africain”, une expérience qui nourrit sa sensibilité spirituelle universelle. Ses œuvres exposées à l’international, ont intégré des collections privées dans le monde entier.

Tekiano avec TAP