Météo en Tunisie : nuages passagers devenant denses l’après-midi avec des pluies éparses

La Météo en Tunisie se caractérise par des nuages passagers sur le reste des régions, devenant progressivement plus denses, l’après-midi du mardi 04 novembre 2025, sur les régions ouest du centre et du sud avec pluies éparses et localement orageuses.

Le vent est de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, relativement fort prés des côtes est, faible à modéré sur le reste des régions et dépassant 60 km/h en rafales et sous orages, selon l’INM.

La mer est moutonneuse dans le nord et agitée sur le reste des côtes. Les températures maximales sont comprises généralement entre 21 et 26 degrés et aux alentours de 19 degrés sur les hauteurs.