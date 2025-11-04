Tunisia Sports Festival 2025 : un événement unique dédié aux passionnés de sport au Parc des Expositions du Kram

Tunisia Sports Festival 2025 ou TSF 2025 se présente comme le plus grand rassemblement sportif en Tunisie et en Afrique, qui se tiendra du 6 au 9 novembre 2025 au Parc des Expositions du Kram.

Cet événement unique réunit passionnés de sport, athlètes, marques, fédérations et startups autour d’un programme riche en démonstrations, compétitions, conférences et expositions.

Pendant 4 jours, plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour découvrir des compétitions, démonstrations, gaming, zones fitness & arts martiaux, conférences, ateliers, networking B2B et plus de 6 200 m² d’expositions.

Au programme plus de 30 disciplines sportives à tester ou maîtriser, des espaces indoor & outdoor, un village enfants & mini-compétitions familiales, des tournois e-sport & gaming immersif, en plus de shows, animations, ateliers & conférences et possibilité de réseautage.

Le e-sport est à l’honneur au TSF 2025 avec une immersion totale au cœur du jeu, de la stratégie et de la compétition, en partenariat avec Gamefy Academy. Plus de 20 000 DT de récompenses sont en jeu.

Les organisateurs présentent le TSF 2025 comme bien plus qu’un salon. C’est une véritable célébration du sport, de l’innovation et du bien-être, où performance, inspiration et opportunités se rencontrent.

Le prix du billet pour accéder au festival TSF 2025 au parc des exposition du Kram est fixé à 5DT, il est gratuit pour les enfants.

Tekiano